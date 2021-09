BIKES NOT BOMBS !

Le 26 septembre, Journée internationale pour l’abolition des armes nucléaires, il y aura aussi une action en Belgique, à la base de Kleine Brogel. Une manifestation ludique et non-violente, afin de faire faire passer un message clair : pas de (nouvelles) bombes nucléaires en Belgique !

Cette journée d’action se déroulera en trois temps : une balade à vélo, un pique-nique et une action à la base de Kleine Brogel. Vous choisissez les moments auxquelles vous souhaitez participer. Le tour à vélo part de Kiewit. Il y a environ 30 kilomètres à vélo jusqu’à Kleine Brogel. Entre les deux, nous proposerons deux pauses. Le pique-nique et l’action auront lieu à la base militaire de Kleine Brogel même.

Nous rejoignons les cyclistes à la gare de Kiewit (un arrêt après Hasselt) vers 9h30. Là, nous disposerons de vélos à louer que vous pouvez réserver pour la balade à vélo (dans la limite des stocks disponibles). Vous pouvez bien sûr aussi venir avec votre propre vélo. Pouvons-nous vous demander de nous préciser vos choix, ainsi que la gare dont vous partirez. Ceci est nécessaire pour pouvoir fournir une estimation à la SNCB. Pour les enfants, nous vous demandons d’emporter vos propres vélos ou, si nécessaire, d’apporter un siège enfant.

Pour celles et ceux qui souhaitent prendre le bus pour Kleine Brogel, nous nous retrouverons à la gare de Kiewit à 12h. Le bus vous conduira ensuite à la base militaire où vous pourrez participer au pique-nique et à l’action. Pour le retour vers 16h, un bus est prévu pour les cyclistes ainsi que pour ceux qui sont venus en bus. Ce bus vous ramènera à la gare de Kiewit. Attention : seul un nombre limité de places est prévu dans le bus pour les vélos enfants et ceux qui sont venus avec leur propre vélo… En fonction du nombre d’inscriptions, le retour se fera à des horaires différents.

Vous venez en voiture ? Les possibilités de stationnement à la base militaire sont limitées, nous vous recommandons donc d’utiliser les navettes entre Kiewit et Kleine Brogel ou de vous garer à quelques minutes de la base

INSCRIPTIONS : https://nonukes.be/fr/bikes-not-bombs/