Bâillonner les quartiers avec le Collectif des Madrès

À partir de l’ouvrage "Bâillonner les quartiers. Comment le pouvoir réprime les mobilisations populaires" de Julien Talpin et du Collectif des Madrès, nous discuterons des dispositifs multiples des répressions des quartiers populaires et des militants et militantes qui y habitent. Cette répression passe souvent par une disqualification de type islamophobe afin de diminuer la puissance des dynamiques politiques locales.

Loin des idées reçues les quartiers ne sont pas des "déserts politiques".