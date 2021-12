Baise ton prochain & L’art d’abuser autrui

LES RENCONTRES MENSUELLES DE POUR

Prochaine date : le 16/12/2021

Rendez-vous chaque mois, de 20h à 21h45 (accueil à partir de 19h30), chez PointCulture à Bruxelles 1000, Rue Royale 145.

Dany -Robert Dufour qui après « Baise ton prochain », une histoire souterraine du capitalisme vient de publier « Le Dr. Mabuse et ses doubles », ou l’art d’abuser autrui (Editions Actes Sud).

Fini l’amour du prochain ! Il faut confier le destin du monde aux « pires d’entre les hommes » (les pervers), ceux qui veulent toujours plus, quels que soient les moyens à employer. Eux seuls sauront faire en sorte que la richesse s’accroisse et ruisselle ensuite sur le reste des hommes. C’est ce qui ressort d’un écrit de 1714 aujourd’hui oublié, « Recherches sur l’origine de la vertu morale » du philosophe et médecin Bernard de Mandeville, qui est le logiciel caché du capitalisme tant ses idées ont infusé toute la pensée économique libérale moderne, d’Adam Smith à Friedrich Hayek. Trois siècles plus tard, il s’avère qu’aucune autre idée n’a autant transformé le monde. Trois siècles plus tard, nous sommes globalement plus riches, à ceci près que le ruissellement aurait tendance à couler à l’envers : les 1% d’individus les plus riches possèdent désormais autant que les 99% restants. Mais on commence à comprendre le coût de ce pacte faustien : la destruction du monde. Peut-on encore obvier à ce devenir ? Extraits du quatrième de couverture de l’ouvrage original « Baise ton prochain ».

Tromper, berner, mystifier, duper, leurrer, truquer, tricher…La part maudite des rapports humains a encore beaucoup d’avenir. Reprenant le personnage emblématique de Fritz Lang, Mabuse, héros de quatre films magnifiques et terrifiants, et lui laisse libre cours. Il fait parler les Mabuse de l’Histoire et apparaître que Mabuse n’est pas un accident de l’histoire mais sa règle. Dufour présume en somme qu’il existe un art d’abuser l’autre et de l’autre, infestant depuis toujours le cœur même du lien social. Il dévoile les techniques de manipulation mises en jeu par le « Maîtres » afin que les « esclaves » soient comme empêchés d’agir, retenus par des mécanismes non-conscients s’appliquant sur leurs esprits : des psycho-pouvoirs. Extraits du quatrième de couverture de l’ouvrage original « Le Dr. Mabuse et ses doubles »

Ces deux ouvrages avaient été précédés d’un pamphlet contre le système Macron intitulé « Le Code Jupiter », Philosophie de la ruse et de la démesure.

DANY-ROBERT DUFOUR est philosophe, professeur honoraire des universités. Il travaille sur les fondements de la culture et ses transformations. Selon lui, cinq grandes économies humaines composent la culture : l’économie politique (la gestion des différences entre les individus), l’économie symbolique (l’échange des valeurs dites morales), l’économie psychique (la gestion des pulsions), l’économie discursive (la production et l’échange des savoirs narratifs, démonstratifs et prophétiques), l’économie marchande (la production et l’échange des biens). Il refuse la réduction de ces différentes économies à la seule économie marchande, qui réduirait l’homme à un simple Homo œconomicus. Et il propose d’aller au-delà des divisions académiques qui débitent l’homme en autant de parties que des disciplines distinctes peuvent appréhender. Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages parmi lesquels L’Art de réduire les têtes (2003), Le Divin marché (2007), La Cité perverse (2009), Le Délire occidental (2014), Pléonexie (2015).

INFORMATIONS PRATIQUES

POUR ne fera pas de contrôle de pass sanitaire. Cette conférence est donc ouverte à toutes et tous, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur (distanciation et masques).

RÉSERVATION : la participation à cette rencontre se fera sous réservation à l’adresse mail suivante : lesrencontres@pour.press Mentionnez le nom, prénom et le nombre de participant·es.

DATE ET HEURE : jeudi 16 décembre à 20h (accueil à 19h30)

LIEU : PointCulture – Rue Royale, 145 – 1000 Bruxelles

PRIX : Prix libre. Mais POUR a grand besoin de votre soutien, malgré tout !

ACCESSIBILITÉ : Métro Botanique ; Trams 92, 93 ; Bus 61, 65, 66, 270, 271, 272, 318, 351, 358, 410, 470, 620, N18 ; Parking Passage 44 (Rue de l’Ommegang 16, 1000 Bruxelles)