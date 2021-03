Balade revendicative cycliste - Logement pour toutes et tous !

Le dimanche 28 mars est une une journée d’actions et de rassemblements pour le droit au logement, en Belgique et en Europe.

➡ Plus d’infos : http://www.housing-action-day.be/fr

🚴‍♂️🚴‍♀️ A Bruxelles, on vous donne rendez-vous à 11h à Trône (en face de l’ING) pour une balade cycliste commentée et revendicative pour exiger des logements pour tou.te.s et affirmer notre refus d’une ville excluante et gentrifiée, pensée par le haut pour des promoteurs et autres spéculateurs :

• 11h : Rassemblement et départ pour un parcous à vélo pour (re)découvrir avec nous à qui profite la crise, qui sont ceux qui fabriquent la ville à leur image et ce qu’on peut faire collectivement pour y résister .

• 13h : Pause midi et surprise 🙂. Prevoyez votre pic-nic.

• 15h : Arrivée au rassemblement place du Jeu de Balle : https://www.facebook.com/events/1365676860434340

👊 La situation actuelle n’a rien de normale ni de naturelle. Elle témoigne de l’absence de politiques publiques adéquates, voire de politiques qui vont à l’encontre des besoins de la population. Il ne tient qu’à nous de concrétiser le droit au logement par les actes et de se battre pour que le logement soit pour les gens, et non pour le profit.

🏡📢 Nous rappelons qu’il existe de nombreuses pistes de solutions telles celles formulées par le Belgian Housing Action Day :

➡ Une baisse immédiate et un encadrement des loyers. Le logement n’est pas une marchandise.

➡ La fin des expulsions et un logement pour toutes les personnes sans-abri. Des logements dignes, salubres abordables et adaptés aux besoins des familles et des individus.

➡ La fin des logements vides ! Nous voulons que les sanctions contre les propriétaires qui laissent leurs logements vides en attendant que la valeur de leur bien augmente soient réellement appliquées. La fin de la criminalisation des occupations et du squat ! Nous demandons l’abrogation de la loi anti-squat tout en réfutant l’idée que le squat constitue une solution structurelle. L’immobilisme politique doit cesser.

➡ Une véritable gestion collective de nos logements et de nos lieux de vie, la reconnaissance de droits collectifs pour les locataires. Nous refusons que nos lieux de vie ne soient que le produit d’intérêts privés et de grands investisseurs.

➡ La construction massive de logements sociaux et la rénovation du parc social vétuste. Nous voulons plus de terrains et de bâtiments publics. Nous appelons au développement de coopératives de locataires, et à la gestion collective de nos immeubles. Le logement est trop important pour être laissé aux mains du marché.

➡ Un développement urbain et rural solidaire et écologique ! Un environnement de qualité, une isolation des bâtiments, une garantie d’accès à l’eau et à l’énergie pour toutes et tous.

Roulons sur la gentrification !