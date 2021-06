Benefit pour Zigzag Kitchen sur la pelouse du Kaai

🎉🥁🌈🔥

C’est quoi un benefit ? ?

Une aprèm/soirée sur la pelouse de l’Allée du Kaai (53 avenue du Port) de 17h à 22h au profit de la Zigzag Kitchen.

C’est quoi Zig Zag ? ?

C’est une cuisine solidaire, vegan, anarchiste, féministe et autonome.

Ce sont des humain.e.s qui cuisinent avec le cœur, avec les « sans »* et pour les « sans »

Toute personne qui s’implique fait partie de la cuisine. Zig Zag est une cuisine sans chef.

Nous refusons la division, l’injustice, l’inhumanité et toute forme d’agression.

Nous luttons pour et nous sommes une communauté humaine, terrienne, libre et solidaire...

Nous distribuons actuellement +/-250 repas chaque lundi et mardi midis, ainsi que le samedi soir. Nous fonctionnons uniquement via les dons généreux de chacune.chacun. (support : BE11 9733 8746 7948)

Fin août, nous participons également via Toestand vzw à un projet de création d’un centre social pour les jeunes de Sarajevo où nous construirons entièrement la cuisine collective.

Ce pourquoi nous cherchons à lever des fonds pour l’été...

Bienvenue pour nous faire un coucou, pour soutenir notre projet et pour fêter ensemble la solidarité avec DJ set, bar et bouffe vegan à prix solidaire et conscient ! !

🎉🥁🌈🔥

* »Les sans » : personnes sans papiers, personnes sans logement, personnes sans droits, personnes sans voix,…

Life is zigzag