Vous êtes les bienvenu·e·s dans notre Bibliothèque Vivante !

Dans nos rayons : des livres en chair et en os. Nous vous proposons de rencontrer des personnes réelles qui partagent une partie de leur histoire personnelle, à partir de stéréotypes ou préjugés auxquels elles ont été confrontées à un moment de leur vie.

Vous aurez l’occasion de faire une belle expérience d’échange avec les Livres vivants et pourquoi pas d’aller à la rencontre de vos a priori et tabous, dans un cadre convivial et bienveillant.

Gratuit et sans réservation.

Événement organisé par La Concertation en partenariat avec Culture Bruxelles Nord-Ouest et avec le soutien du CFS.EP.

Cette Bibliothèque Vivante a lieu dans le cadre de L’Agora Bij/Chez Theo & Jeanine.