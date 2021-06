FR : Cette année 2021, les armes nucléaires sont devenues illégales mais les États dotés d’armes nucléaires investissent encore des milliards pour renouveler ou accroitre leurs arsenaux. C’est pourquoi des actions se dérouleront, en septembre, autour des différentes bases militaires États-uniennes hébergeant des armes nucléaires en Europe.

Le 26 septembre, Journée internationale pour l’abolition des armes nucléaires, il y aura aussi une action en Belgique, à la base de Kleine Brogel. Une manifestation ludique et pacifique, afin de faire passer un message clair : pas d’armes nucléaires en Belgique !

Les bombes nucléaires, placées en Belgique en 1963, seront modernisées entre 2022 et 2024. Cela signifie que les bombes nucléaires actuellement déployées devront retourner aux États-Unis.

L’occasion idéale pour un débat transparent et démocratique ! Les Belges, y compris le gouvernement, doivent se demander si nous allons encore tolérer des (nouvelles) armes nucléaires sur notre territoire ? Voulons-nous encore faire partie du problème, de ces quelques pays qui menacent en permanence l’ensemble de l’humanité et la planète elle-même ? Ou voulons-nous faire partie de la solution, avec les pays qui agissent pour un monde sans armes nucléaires en signant le Traité d’interdiction ?

📅 Notez le 26 septembre dans votre agenda ! Faites entendre votre voix et participez à notre tour à vélo et/ou à notre pique-nique à Kleine Brogel.

Voulez-vous rester informé de la manifestation ? N’hésitez pas à laisser vos coordonnées sur https://nonukes.be/fr/bikes-not-bombs/

NL : 2021, het jaar waarin kernwapens illegaal werden. Toch investeren de kernwapenstaten nog steeds biljoenen dollars aan de vernieuwing en uitbreiding van hun kernwapenarsenalen. Daarom vinden er in de maand september allerlei acties plaats aan verschillende militaire basissen in Europa.

Op 26 september, de Internationale Dag voor de Afschaffing van Kernwapens, wordt er ook in België actiegevoerd aan de basis in Kleine Brogel. Met een ludiek en vredevol protest, willen we samen één duidelijke boodschap brengen : Geen kernwapens in België !

De kernbommen, die in 1963 in België geplaatst werden, worden tussen 2022 en 2024 vernieuwd. Dit betekent dat de huidige kernbommen in Kleine Brogel teruggestuurd worden naar de Verenigde Staten.

Het is dus hoog tijd voor een transparant en democratisch debat ! De Belg, inclusief de Belgische regering, moet zich de vraag stellen of we wel nieuwe kernwapens op ons grondgebied willen. Willen we blijven deel uitmaken van een machtsspel dat gespeeld wordt door enkele landen en een bedreiging vormt voor mens en planeet ? Of willen we deel uitmaken van de groep landen die streven naar een kernwapenvrije wereld en het goede voorbeeld geven door het Verbodsverdrag op Kernwapens te ondertekenen ?

Laat je stem horen en neem deel aan onze fietstocht en/of picknick in Kleine Brogel. Zet alvast 26 september in je agenda 📅

Wil je op de hoogte blijven van de actie ? Laat gerust je gegevens achter op https://nonukes.be/nl/bikesnotbombs/