CAFÉ ANTIFA CONTRE L’EXTRÊME-DROITE, À VOUS DE JOUER !

Samedi 4 décembre 2021

Dès 13h30

A la Casa Nicaragua (23 rue Pierreuse, Liège)

*Au programme*

>>> 13h30 : accueil

>>> 14h : présentation du collectif La Horde par un de ses membres & questions-réponses

>>> 15h : on joue ! Présentation des règles d’Antifa-le jeu & tables de jeu

>>> 17h30 : on se dit au revoir et à bientôt !

Port du masque nécessaire.

Softs et boissons chaudes disponibles sur place à prix libre.

Possibilité d’acheter le jeu « Antifa » sur place.

=> Pour plus d’infos : anouk.renaud@peuple-et-culture-wb.be

*Les cafés antifascistes sont des activités mensuelles organisées par l’asbl Peuple et Culture et le Front Antifasciste, en collaboration avec d’autres structures.

** Le jeu "Antifa" a été crée par le collectif La Horde et est distribué par les éditions Libertalia