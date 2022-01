CERCLE DE DISCUSSION AUTOUR DE TEXTES ÉCOLOGIQUES📖

La Grue lance son premier cercle de discussion qui portera sur des textes en lien avec la question écologique.

Lors des prochaines permanences, on t’invite à nous rejoindre dans notre salon pour lire et discuter ensemble de supers textes.

Afin de lancer ce cercle de discussion quoi de mieux que le texte génial de Désobéissance Ecolo Paris : "L’écologie de la carte bleue".

« Tentons une idée provocante : et si le consommateur, en réalité, n’y était pour rien, ou pour pas grand chose dans la terrible situation que nous vivons ? Et si le consommateur n’était pas lui-même « produit », ou inventé ? Et s’il fallait parler de « surproduction » plutôt que de « surconsommation », et rayer pour toujours ce mot de notre vocabulaire politique ? Et s’il fallait cesser d’agir en consommateur pour agir vraiment ? »

✨17h00 : ouverture de la permanence

✨18h00 : lecture du texte

✨18h45 : discussion autour du texte

⚠️ Ramène du cash si tu veux boire des coups à la buvette du dK⚠️

Le texte qui sera discuté :

https://grozeille.co/lecologie-de-la-carte-bleue/?fbclid=IwAR12DiXd33UTOC4QgbkvkZSzom_ONZCHHUgS9wwndexbpbXoV3PurK3ngAA