Camarade Mµoerenhout...Mémoires d’un travailleur... de Annie Thonon

Le jeudi 23 septembre se déroulera notre prochaine séance à l’Aventure !

La vie du militant Fons Moerenhout, plutôt aventureuse d’ailleurs, racontée par lui-même et écoutée et filmée par la réalisatrice Annie Thonon.

Avec ce film, nous reviendrons sur l’engagement militant, dans le syndicat, dans la résistance, l’influence du communisme à la sortie de la guerre, l’influence de la rupture entre l’URSS et la RP Chine...

Pourquoi ce choix ?

1921-2021, cent ans se sont écoulés depuis la fondation de plusieurs partis communistes, en Belgique, en Chine, en France... Des partis à l’histoire bien différente !

Le film sera suivi d’un débat avec Maxime Tondeur, autre grand militant. Occasion de réfléchir, 100 ans plus tard à ce que sont aujourd’hui les idées de base du communisme, l’égalité, l’internationalisme, la solidarité, le pouvoir des travailleurs.