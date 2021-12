La Librairie Par Chemins a le plaisir de vous inviter ce samedi 11 décembre à 20 heures 30 (accueil dès 20 heures) à la présentation du livre Ce matin la mer est calme d’Antonin Richard, paru aux éditions Les Etaques.

La présentation sera suivie d’une discussion qui tentera de mettre en lien la situation aux frontières extérieures de l’Europe (Grèce, Calais) avec ce qui se déroule en Belgique. Nous nous arrêterons notamment sur l’occupation de l’église du Béguinage à Bruxelles et sur les procès de la migration en Belgique, en présence de participantes à l’édition du livre Welcome, Sept personnes inculpées pour « trafic d’êtres humains » témoignent. Pour débattre de ces questions, nous aurons avec nous, Françoise Nice, journaliste et Tarik Chaoui, porte parole de l’ Union des sans-papiers pour la régularisation (USPR).

La grue soulève donc les morts à la verticale, comme des pantins désarticulés, comme la vision brumeuse d’une torture d’un autre temps. Pourtant nous ne sommes pas dans un film de fiction ou de science-fiction, nous ne sommes pas au Moyen-Âge, nous sommes à la frontière de l’Europe, à seulement deux cents kilomètres de ses terres, en octobre 2016. Ce qui fait l’objet d’une dépêche lapidaire dans la presse – « Dix-sept personnes on été retrouvées sans vie dans des canots de migrants par des ONG en opération de sauvetage » – est d’une violence extrême. Sans même penser à l’agonie qui a dû mener des jeunes femmes et hommes à crever au fond d’un canot pneumatique rempli d’essence et d’eau de mer au beau milieu de la Méditerranée.

Antonin Richard,

Ce matin la mer est calme – Journal d’un marin-sauveteur en Méditerranée,

éditions Les Étaques, 2020, p.117-118

Voici ce que nous écrivions en mars dernier en annonce d’une première rencontre autour du livre qui fût organisé à distance. Nous espérons désormais qu’un dialogue puisse avoir lieu.

Un journal, comme cette forme d’expression qui donne toute sa place à l’action, au cœur de l’urgence, dans cette zone frontière où mort et vie se bousculent avec l’énergie du désespoir. Lignes mouvantes d’un jeune pilote de canot rapide aux prises avec les contradictions meurtrières produites par nos sociétés aux limites de l’Europe, recueillies dans un bouquin qui donnent le goût de résister.

C’est à découvrir le récit de cette expérience qu’Antonin Richard convie son lecteur.

Pour celles et ceux qui auraient l’occasion d’y assister, il y aura, plus tôt dans la soirée, à 19 heures, une représentation de la pièce de théâtre La coupe du monde de la honte à l’église du Béguinage. Toutes les informations sont disponibles à cette adresse : https://facebook.com/events/s/la-coupe-du-monde-de-la-honte/1225396501302667/