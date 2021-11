Cérémonie de remise de prix et soirée de clôture des Zap Games

Rejoins-nous à la cérémonie des prix des ZAP GAMES pour fêter nos victoires et découvrir les autres actions.

Dans quelle(s) catégorie(s) serez-vous nomin.é.e.s ? Qui aura réalisé l’action la plus audacieuse ?

Qui aura fait le détournement le plus créatif ?

Quelle zone anti-pub aura tenu ?… et surtout, aurons-nous récolté suffisamment de points pour gagner la partie et passer au ROUND 2 ?

Au programme :

20h : ouverture des portes et du bar

20h30 : Cérémonie de remise de prix : paillettes et clés d’or !

22h : Soirée DJ et fiesta

Évènement de Bruxelles sans pub et ZAP Games