[Ciné-débat] Nous, les domestiques modernes

Ciné-débat

Le Garcia Lorca et Magma vous propose de découvrir des documentaires engagés autour d’histoires et de témoignages qui suscitent la réflexion autour des enjeux de société.

Le Dimanche 14 novembre 2021 : nous vous invitons à un ciné-débat autour du documentaire de ZINTV : "Nous les domestiques modernes"

Prix libre – Réservation vivement conseillée à l’adresse suivante : sarah.walin@mag-ma.org





Programme :

17h : Ouverture des portes

17h30 : Projection + débat en présence de représentantes de la ligue des travailleur.euse.s sans-papiers





Synopsis

Nous, celles que vous appelez

les bonnes,

les nounous,

les servantes,

les esclaves modernes,

vous allez nous entendre !

Ce film livre un autoportrait collectif de femmes combatives. Dans l’intimité du groupe, ces femmes sans papiers témoignent de leurs craintes et de leurs espoirs. Elles s’emparent de la caméra pour rendre compte des différentes formes de violences subies au quotidien, mais aussi de leurs combats. "Les peurs ne disparaissent pas, nous apprenons à vivre avec, elles nourrissent notre lutte »

Ce documentaire a été réalisé dans le cadre d’un atelier vidéo mené par ZIN TV à la demande de la Ligue des travailleuses domestiques du Comité des travailleurs.ses migrants avec et sans papiers de la CSC Bruxelles et appuyé par le MOC Bruxelles et la CSC Bruxelles.





Marquez votre soutien en soutenant la campagne www.permisdetravailmaintenant.be