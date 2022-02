Ciné-rencontre "Nous, les domestiques modernes"

Dans le cadre de l’exposition « VOS TOILETTES PROPRES, NOS PROPRES PAPIERS ! », le film “Nous, les domestiques modernes ” sera projeté le 5 février 2022 à 19h00 au DK.

Cette projection sera suivie d’une rencontre avec les réalisatrices.

Ce film livre un autoportrait collectif de femmes combatives. Dans l’intimité du groupe, ces femmes sans papiers témoignent de leurs craintes et de leurs espoirs. Elles s’emparent de la caméra pour rendre compte des différentes formes de violences subies au quotidien, mais aussi de leurs combats. “Les peurs ne disparaissent pas, nous apprenons à vivre avec, elles nourrissent notre lutte »

Ce documentaire a été réalisé dans le cadre d’un atelier vidéo mené par ZIN TV à la demande de la Ligue des travailleuses domestiques du Comité des travailleurs.ses migrants avec et sans papiers de la CSC Bruxelles et appuyé par le MOC Bruxelles et la CSC Bruxelles. La Ligue a été créée en 2018 et regroupe des travailleuses domestiques sans titre de séjour, d’origines et de langues différentes. Elles travaillent dans un secteur peu organisé et entendu. Ensemble, elles mènent un combat comme syndicalistes pour sortir de l’isolement, de l’invisibilité afin d’améliorer leurs conditions de travail, de vie et faire entendre les revendications des travailleurs et travailleuses sans-papiers dans leur ensemble. C’est pour visibiliser ce combat syndical qu’elles ont souhaité réaliser ce film.

Infos pratiques :

Jauge maximale de 50 personnes

Réservation souhaitée : sarah@zintv.org