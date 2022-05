Cinéma : Le déménagement (en soutien aux 4 condamné.e.s de la ZAD de Haren)

Le Cinéma D’attac présente

une soirée cinéma en solidarité avec les 4 condamné.e.s de la lutte contre la maxi-prison de Haren





LE DÉMÉNAGEMENT

un film de Catherine Réchard sur l’enfer carcéral

À Rennes, comme dans d’autres villes françaises, la maison d’arrêt (construite au début du 20ème siècle) a déserté le centre-ville au profit d’un centre pénitentiaire de 690 places en périphérie. Alors que le déménagement approche, les personnes détenues et les personnels ont une seule et même question : que sera la vie dans cette nouvelle prison ? Dans les deux établissements sont interrogés la façon dont l’architecture interfère dans le mode de fonctionnement d’un établissement pénitentiaire, ainsi que le lien entre la modernisation des locaux et l’amélioration de la vie en détention. Au-delà de la prison, il questionne le postulat selon lequel « nouveauté » et « avancée technologique » signifient nécessairement, mieux-être et progrès.

A la veille de l’inauguration de la maxi-prison de Haren, le documentaire de Catherine Réchard tombe donc à pic : il interpelle chaque citoyen sur le sens à donner à la sanction pénale –quand elle signifie « une peine » d’enfermement dans un lieu carcéral, fût-il « moderne »...





DEBAT : Prison Partout, Justice nulle-part

Après la projection, nous discuterons de la situation au "village pénitentiaire" de Haren et de la lutte qui a freiné sa construction.

Cette soirée sera aussi une soirée de soutien financier aux 4 activistes que le tribunal de Bruxelles a condamné le 1er octobre 2021 à payer, à la Régie des Bâtiments, une amende… colossale d’un montant de 42.806 euros ! (plus d’infos : ici et là)

Débat avec Luc VERVAET [ex-enseignant en milieu carcéral] et des opposants à la maxi-prison de Haren

France 2011, 55 minutes

Cinéma l’Aventure

Galerie du Centre, 57 rue des Fripiers à Bruxelles

[entre la Monnaie et l’arrière de la Bourse]

Attac-Bruxelles 1

bxl1[chez]attac.be - http://bxl.attac.be - tél : 0495 939 175