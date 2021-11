[Cinéma d’Attac] Debout les femmes !

Le cinema d’Attac présente

DEBOUT LES FEMMES !

un film de François RUFFIN

Elles sont les inaperçues, des femmes d’ordinaire invisibles et invisibilisées. Auxiliaires de vie sociale, animatrices périscolaires, accompagnantes d’élèves en situation de handicap, infirmières à domicile, agentes d’entretien… Toutes détraquées par les horaires en pointillé, les corps et le psychique usés, les salaires anémiés et les statuts boiteux. Sabrina Adeline, Isabelle Gonel, Delphine Folliot, Hayat Matboua, Jeannette Sambo, et toutes les autres…, Debout les femmes ! les porte sur le devant de la scène, dans une lumière inhabituelle, éclaboussante.

Le député « insoumis » et cinéaste François Ruffin –auteur du fameux Merci patron !...– parle d’un « film féministe de classe », genre « road movie parlementaire ». De l’hiver 2019 à l’été 2020, la caméra de Gilles Perret (qui avait déjà cosigné, avec le fondateur du mensuel Fakir, J’veux du soleil sur les gilets jaunes) a ainsi suivi le voyage politique du binôme formé par Ruffin et Bonnel (Bruno de son prénom, député LREM), co-rapporteurs d’une mission de l’Assemblée nationale sur les « métiers du lien ». Les voilà donc officiellement mandatés pour parcourir la Seine-Maritime et la Somme à la rencontre de la précarité, et des travailleuses plongées en plein dedans.

Debout les femmes !, c’est donc trois regards d’hommes posés sur des métiers quasi 100% féminins. Même si ceux-là ont l’intelligence de ne jamais prendre trop de place lors des séquences où celles-ci prennent la parole, témoignent, montrent à voir leur quotidien professionnel, et entrouvrent l’intimité de leurs relations avec ceux à qui elles prodiguent attention, patience et dévouement. La force du film réside précisément dans ces instants où on ne voit plus qu’elles. Avec leurs mains qui soignent et leurs paroles qui apaisent.

MANIFESTE ANTI-MACRON. Tourné en partie durant la première vague du covid, le documentaire –joyeux et poignant– se construit aussi et sans surprise comme un manifeste anti-Macron. N’omettant pas de pointer les propos du Président lors de l’allocution du 13 avril 2020 –« Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd’hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal »–, Ruffin tacle les macronistes

dès qu’il en a l’occasion, jouant ainsi sur le ressort comique : l’étiquette politique de son corapporteur Bonnel, ex-entrepreneur lyonnais « très nouveau monde » jusqu’alors connu pour ses convictions capitalistes « XXL » et ses ennuis judiciaires. Les deux hommes semblent pourtant s’entendre à merveille. Ensemble, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer –des plateaux télés à la tribune du Parlement français– pour que ces

femmes qui s’occupent des enfants, des malades, des personnes âgées soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus.

Debout les femmes ! touche en plein cœur parce que des dizaines de travailleuses ont été intégrées toutes entières dans le parcours parlementaire (du début de la mission, jusqu’à leur proposition de loi, qui n’a pas été adoptée) et qu’elles ont été encouragées, avec sincérité, à porter filmiquement leur propre récit. Elles sont donc bien là, majestueuses et dignes à en bouffer tout l’écran. Même si, parfois, les spectateurs ne pourront pas s’empêcher d’avoir les larmes aux yeux…, ce splendide reportage donne vraiment la pêche et l’envie folle de se battre à leurs côtés, jusqu’au bout. Courez donc voir… Debout les femmes

DOCUMENTAIRE / France 2021 / 85 minutes