Commémor’action : départs belges pour Calais

Depuis le massacre de Tarajal en 2014, le 6 février est une journée internationale d’action contre les politiques meurtrières aux frontières et de commémoration pour les victimes et disparu.es en mer, aux frontières et dans les camps. Cette année, les personnes exilées et les collectifs présents à Calais nous appellent pour soutenir leur actions et manifestations. Les politiques françaises, anglaises, belges, néerlandaises et évidement européennes de chasse, d’ultra-surveillance et de répression sont responsables des morts de personnes en migration. Répondons à l’appel pour cette journée internationale de lutte et déplaçons-nous jusqu’à Calais. Différents types d’action seront à soutenir, nous avons besoin de beaucoup de monde ! 

On s’organise pour partir ensemble de plusieurs endroits en Belgique. Envoyez un mail à JoDup@riseup.net avec votre ville de départ, le nombre de personnes que vous êtes et si vous avez une voiture ou non. Nous avons besoin de voitures  ! Appelez vos copaines ! Nous reviendrons vers vous pour des départs groupés et vous proposons de participer au frais de carburant ou de location pour le trajet aller-retour, mais personne ne doit se sentir exclu.e pour une question d’argent.

#AbolishFrontex