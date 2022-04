[Concert de soutien - Sahara Occidental] Le mélodie de la solidarité

Projection documentaire et concert en soutien à l’école de musique du camp de réfugiés sahraouis de Boujdour.

Comité Belge de soutien au peuple Sahraoui, l’association Sahara not for Sale et la CNAPD ont le plaisir de vous inviter à la soirée concert “La mélodie de la solidarité” ce samedi 30 avril. Cet événement vise à rassembler et a échanger autour de la situation du peuple sahraoui et des cultures musicales. Ce concert est organisé en soutien à l’école de musique “Martyr Ahmed Salem Tnagi” du camp de réfugiés sahraouis de Boujdour, au sud de l’Algérie. Les musiciens invités joueront leurs propres chansons mais participeront aussi à une jam session avec les artistes sahraouis, pour créer un événement interculturel incroyable, plein d’émotions. Le concert sera précédé de la projection du documentaire “Les Sahraouis, un peuple oublié” et d’une séance de questions/réponses.

PROGRAMME :

18:00 : Accueil et projection du documentaire “Les Sahraouis, un peuple oublié” ;

— 18:45 : Questions/Réponses autour du documentaire ;

— 19:00 : Début du concert avec la participation de :

Sahara not for sale

Nima Sarkechik

Federica Morelli et Eric D’agostino (Allería Progett)

Le Rythme des Fourmis

22:00 : Fin du concert.