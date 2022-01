Concert-rassemblement solidaire au Béguinage

Évènement de L’union des sans papiers pour la Regularisation

18h-20h

Janvier 2022.

Cela fera bientôt un an que les grévistes sans-papiers occupent l’église du Béguinage.

➡ Leurs revendications ? Faire changer la loi, pour proposer une solution structurelle et humaine aux milliers de personnes sans-papiers résidant sur le territoire belge.

➡ La chronologie du combat ? des mois de mobilisation pacifique (occupations, rassemblements, actions, manifestations, rencontres politiques...) et 60 jours de grève de la faim.

➡ Le résultat ? un accord négocié le 21 juillet avec le Secrétaire d’Etat et 4 représentants des grévistes, définissant des lignes directrices pour leurs demandes de régularisation.

Mais lorsque les premières décisions sont tombées, les grévistes, leurs représentants et l’ensemble des soutiens ont été stupéfaits : l’accord du 21 juillet n’a pas été respecté. Les sans-papiers sont non seulement exploités depuis des années, mais ils sont, en plus, maltraités quand ils luttent pour leurs droits.

❗ Il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités dans cette affaire : au minimum, l’accord du 21 juillet doit être respecté !

👉 Ce jeudi 6 janvier, venez soutenir les grévistes lors d’un rassemblement-concert devant l’église du Béguinage.

🙌 Venez démarrer cette nouvelle année sous le signe de la justice et de la solidarité !

📅 Jeudi 6 janvier, de 18h à 20h

📍 Place du Béguinage

🎶🎤☕ Concerts, prises de parole, stand boissons chaudes