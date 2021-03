Conférence : L’exploitation sur le marché du travail (avec Médor)

Le Cercle du Libre Examen et Médor vous invitent à une conférence en ligne ce lundi 29 mars pour discuter de l’exploitation au travail produite lorsque des entreprises manipulent, brisent, exploitent leurs employé.e.s ou sous-traitants et se jouent de la législation sociale. Nous aurons également l’occasion d’aborder les défis et pratiques du journalisme d’investigation.

Après un an d’enquête sur l’ampleur, l’impact et les dangers sociétaux de la fraude sociale organisée, Médor présentait "l’Appel des 100 pour un marché du travail décent".

Cet appel, découlant d’un constat d’inaction et soutenu par cinq partis politiques francophones et les trois grands syndicats, prône la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire pour analyser les carences récurrentes et les manquements dans la lutte contre la fraude sociale organisée.

Les 2 intervenants, Philippe Engels et Louis Van Ginneken, sont journalistes à Médor, premier média d’investigation belge, francophone et indépendant. Ils reviendront sur leur année d’enquête en présentant les grandes lignes de leurs conclusions et des réalités du terrain du journalisme d’investigation.

RDV en ligne. Le lien vers la conférence sera publié à 18h30 sur la page de l’évènement https://www.facebook.com/events/828237864570800.