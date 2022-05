[Conférence-débat] l’OTAN : (p)artisane de paix ou de guerre ?

A l’occasion de la sortie prochaine de sa brochure « L’OTAN : (p)artisane de paix ou de guerre ? », la CNAPD organise une conférence/débat autour de l’Alliance transatlantique.

En théorie une alliance militaire régionale de défense commune entre l’Europe et l’Amérique du Nord, l’OTAN est, dans la pratique, une organisation militaire qui n’a pas hésité à mener des interventions armées offensives et à s’engager dans des guerres meurtrières et destructrices à chaque fois plus loin des frontières de ses États membres : Yougoslavie, Kosovo, Afghanistan, Irak, Libye, …

Face à ce constat, de nombreuses questions nous traversent ;

• Pourquoi l’OTAN a-t-elle continué à exister après l’effondrement du bloc soviétique ? Comment justifie-t-elle aujourd’hui son existence ?

• Comment l’Alliance a-t-elle réussi à étendre son champ de compétences et son champ géographique d’interventions pour petit à petit se présenter comme une « garante » de la paix et de la sécurité internationales ?

• Quelle est la légitimité et la légalité des interventions et opérations militaires de l’OTAN ?

• L’OTAN, une organisation militaire qui définit elle-même son cadre légal ?

• Quelle place laisse-t-elle à l’ONU en matière de paix et de sécurité internationales ?

• Quelle est l’implication de la Belgique au sein de l’OTAN ?

• Que peut-on attendre du nouveau concept stratégique prévu pour le sommet de juin 2022 et que pouvons-nous retenir du rapport OTAN 2030 ?

Pour en parler et en débattre, nous aurons l’honneur de recevoir les intervenant·e·s suivant·e·s :

Anne Lagerwall, professeure à la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, à la direction du Centre de droit international de l’ULB.

Christophe Wasinski, Maître de conférence à l’ULB, notamment dans le domaine de la guerre et sur la légitimation technique de la violence militaire par la pensée stratégique et les doctrines militaires.

Présentation : Elisabeth Mabil, chargée d’animation à la CNAPD et co-autrice de l’outil pédagogique « l’OTAN : (p)artisane de paix ou de guerre ? »

Modération :Samuel Legros, anciennement chargé de recherche et plaidoyer à la CNAPD co-auteur de l’outil pédagogique « l’OTAN : (p)artisane de paix ou de guerre ? »

Introduction et conclusion par Martin Maréchal, administrateur délégué à la CNAPD

PROGRAMME :

o 18h00-18h30 : Accueil et service catering

o 18h30- 19h00 : Introduction de Martin Maréchal (administrateur délégué de la CNAPD) et une présentation de la brochure par Elisabeth Mabil (permanente à la CNAPD, co-autrice de la brochure)

o 19h00-19h30 : Temps de parole individuel (10-15min) laissé aux intervenant·e·s.

o 19h30-20h40 : Discussion et échanges, partie qui sera modérée par Samuel Legros (co-auteur de la brochure).

o 20h40-20h50 : Conclusion par Martin Maréchal

Merci de vous inscrire à l’adresse info@cnapd.be