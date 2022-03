Conférence gesticulée : "J’habite, tu habites, ils spéculent"

Une conférence gesticulée, c’est une conférence d’un genre particulier, une rencontre entre des savoirs chauds (savoirs de vie et savoirs populaires utiles à l’action collective) et des savoirs froids ( savoirs théoriques et politiques), cela ne donne pas des savoirs tièdes… cela fait de l’orage !

Ce mardi 22 mars, nous invitons Sarah de Laet à jouer sa conférence sur le logement ! Un activité à ne pas manquer !

Description de la conférence gesticulée :

"Dans les villes de l’an 2000 la vie ne semble pas plus facile … les loyers flambent, de plus en plus de personnes « vivent » en rue, peu de logements sociaux se construisent, des milliers d’expulsions ont lieu chaque année, et des bâtiments de logements chics se construisent mais restent vides… que se passe-t-il dans nos villes ?

A travers mon parcours dans Bruxelles et mon amour de la géographie urbaine, j’aborde des problèmes de logement que de plus en plus de personnes rencontrent dans les villes d’Europe. Je vous raconterai comment par mon expérience d’habitante, de chercheuse, de travailleuse, par des mobilisations, des expériences institutionnelles, des essais en tout genre, j’en suis arrivée à penser que la propriété privée sous sa forme actuelle était le frein à la réalisation du droit au logement.

Comme j’aime Starmania, et que cette comédie musicale parle de tout, même de changements urbains et de logement, on chantera aussi un peu.

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi des bâtiments restent vides dans des villes chères, si vous vous demandez pourquoi les loyers ne font qu’augmenter, si vous avez un logement ou si vous n’en avez pas, venez !"

Infos pratiques :

Quand ? Ce mardi 22 mars à 18h30

Où ? Au campus du Solbosch, batiment H, salle H1309

Lien pour s’inscrire : https://framaforms.org/conference-gesticulee-jhabite-tu-habites-ils-speculent-de-sarah-de-laet-1646240377