Conférence pour la paix : 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗦𝗢𝗥𝗧𝗜𝗥 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗚𝗨𝗘𝗥𝗥𝗘 𝗘𝗧 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗠𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔𝗥𝗜𝗦𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 ?

L’invasion russe de l’Ukraine cause beaucoup de souffrances humaines et de destructions. La guerre a aussi des conséquences graves pour l’Europe et le monde.

Les tensions internationales et même les menaces nucléaires augmentent. L’Europe est en proie à la militarisation. Les dépenses en armement montent en flèche.

Comment a-t-on pu en arriver là ? Comment peut-on arrêter la guerre ? Quelles sont les alternatives à la

militarisation, à l’ armement et à la guerre ? À quoi pourrait ressembler l’architecture de sécurité européenne à l’avenir ?

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲

19𝘩 𝘘𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦𝘴 𝘴𝘰𝘯𝘵 𝘭𝘦𝘴 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘪𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘨𝘶𝘦𝘳𝘳𝘦 𝘦𝘯 𝘜𝘬𝘳𝘢𝘪𝘯𝘦 𝘦𝘵 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦𝘴 𝘦𝘯 𝘴𝘰𝘯𝘵 𝘭𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦́𝘲𝘶𝘦𝘯𝘤𝘦𝘴 ?

Aperçu des tensions internes à l’origine de la guerre en Ukraine (Christophe Wasinski ou Aude Merlin - ULB)

Les rivalités et tensions internationales en arrière-plan (Katlijn Malfliet - KU Leuven)

Augmentation des dépenses militaires et de l’armement (Yannick Quéau, directeur de GRIP)

Modération : Paula Polanco (intal)

20𝘩 𝘈𝘭𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦𝘴 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘨𝘶𝘦𝘳𝘳𝘦 𝘦𝘵 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯

Comment peut-on arrêter la guerre ? L’importance et le rôle de la diplomatie (Jean-Louis Mignot, ancien diplomate à Moscou)

Une architecture de sécurité européenne différente (Anna Kolotova - Secrétaire générale de la Gauche unitaire européenne à l’Assemblée du Conseil de l’Europe)

Le mouvement pacifiste en Ukraine et en Russie (Yurii Sheliazhenko - mouvement pacifiste d’Ukraine & Yulia Galyamina Soft Power, Ru)

Modération : Annemarie Gielen (Pax Christi)

Conclusions

𝘖𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 : 𝘗𝘭𝘢𝘵𝘦𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘢 𝘗𝘢𝘪𝘹 𝘦𝘵 𝘭𝘢 𝘚𝘰𝘭𝘪𝘥𝘢𝘳𝘪𝘵𝘦́

