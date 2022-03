Conférence sur le travail gratuit

Quel est le point commun entre un.e stagiaire qui travaille sans rémunération, une femme qui effectue des tâches domestiques, et un.e activiste qui donne de son temps et de son énergie afin de remplir des missions citoyennes ? A qui profite ce travail ? 💸

Comment savoir si le travail qu’on fournit est du travail gratuit et quelles perspectives de luttes cela nous apporte t-il ? 📢

A travers ses recherches, Maud Simonet, sociologue et autrice du livre "Travail domestique, la nouvelle exploitation", compte bien nous faire réfléchir sur ces situations de travail déguisés, qui peuvent prendre des formes différentes en fonction des contextes, mais qui ne date pas d’hier. Elle a mis en lumière les mécanismes qui font d’une activité non-rémunéré du travail gratuit, en se basant notamment sur les travaux des militantes féministes des années 70 qui se révoltaient contre l’invisibilisation de leur travail domestique.

📍 Infos pratiques :

La conférence est gratuite, et les boissons à prix libres.

La conférence durera environ une heure et nous prendrons ensuite une heure afin d’écouter vos questions, et de discuter.

🕚 Quand ? 9 Mars - 19h30

🏨 Où ? AY2.107 (Solbosh)