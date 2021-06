Vendredi 11 juin à 18h30 à la librairie Par Chemins et Ruines.

Mathieu Van Criekingen, géographe (ULB) présentera son livre : Contre la gentrification, convoitises et résistances dans les quartiers populaires paru aux éditions la Dispute.

L’approche, à la fois structurelle et située, permet de mettre en évidence les rapports de domination et les violences structurelles sur lesquels se fondent les dynamiques de valorisation capitaliste de l’espace dans les quartiers populaires bruxellois.

Contre la gentrification s’attache aussi à nous décrire ce qui, en situation concrète, va à l’encontre de ces logiques, les déjoue ou leur résiste, remettant ainsi en question l’idée selon laquelle la gentrification serait un courant inéluctable auquel il serait vain de chercher à s’opposer.

L’équipe d’Inter Environnement Bruxelles (IEB) présentera le numéro 310 de Bruxelles en mouvement, Police – Polis qui porte sur les rapports entre la Police et la Ville, à l’heure de la prévention situationnelle et de l’émergence d’une nouvelle agence régionale chargée de la prévention.Enfin, des acteurs du quartier Cureghem à Anderlecht viendront témoigner de cette articulation entre politique d’aménagement du territoire et politique sécuritaire : comment les espaces sont aménagés pour accueillir certains et en chasser d’autres.

Le 24 juin une deuxième rencontre abordera le même spectre à partir du quartier Saint-Antoine à Forest, celui où se trouve la librairie. Les rédacteurs de la revue d’Alter-Echos viendront présenter leur dernier numéro intitulé Forest 1991 – Les raisons de la colère. Le collectif des anciens du quartier Saint-Antoine sera présent pour témoigner.

https://silogora.org/gentrification-la-machine-a-deposseder/

https://ieb.be/Parution-du-Bruxelles-en-Mouvements-no310-Polis-Police

https://www.alterechos.be/forest-1991-les-raisons-de-la-colere/