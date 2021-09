Coupe du monde de football : carton rouge pour le travail décent

Dans le cadre du Festival de la Quinzaine de la Solidarité Internationale organisé par la ville de Bruxelles ( https://quinzainesolidarite.bruxelles.be/), le Sireas vous propose un Ciné-débat autour du film "The Workers cup" de Adam Sobel qui dénonce les conditions de travail sur les chantiers de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Comment reconnaitre l’esclavage moderne et comprendre l’hypocrisie du sportwashing ? Après la projection, nous proposerons une réflexion sur les coulisses de ce grand événement sportif et sur les impacts au niveau des droits humains et du travail décent. Nous interrogerons les droits des travailleurs migrants, en faisant un lien avec le contexte en Belgique. Olivier Richard d’Amnesty international Belgique francophone et Jan Knockaert de FairWork Belgium répondront à toutes vos questions.

Vous avez envie de vous joindre à nous ?

Réservez votre (vos) place(s) via mail : hvanderstraeten@sireas.be

ATTENTION : Le Covid Safe Ticket sera requis pour accéder aux spectacles, pour tous·tes les spectateur·rice·s de plus de 12 ans.

Informations pratiques : 14/10 à 18h30

au Centre Culturel Le Bruegel

rue des renards 1F à 1000 Bruxelles

Entrée gratuite