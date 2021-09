Cureghem entre rénovation, gentrification et resistance - La ville vue par les habitant.e.s

Cycle en 3 temps : 21, 23 et 25 septembre 2021

Proposé par Inter-Environnement Bruxelles (IEB) et l’Université Populaire d’Anderlecht (UPA)





Terre déjà convoitée à la fin du 19e siècle pour le développement de ses industries, Cureghem, n’a eu de cesse d’être une terre d’accueil d’une population en quête d’un travail ou d’un logement. Cureghem fait l’objet désormais de toute l’attention communale et régionale et se voit la cible d’une kyrielle de dispositifs publics (contrats de quartier, contrats de rénovation urbaine, plan d’aménagement directeur). Et les promoteurs privés sont à l’affût d’effets d’aubaine. Dans le même temps, le quartier offre encore aujourd’hui à toute une population désargentée, une multitude de ressources (logements et alimentation à des prix accessibles, travail adapté à la main d’œuvre, réseaux de solidarité humaine, …) mais celles-ci se trouvent peu à peu fragilisées par ces pressions externes.

Proposé par Inter-Environnement Bruxelles (IEB) et l’Université Populaire d’Anderlecht (UPA), ce cycle en trois temps pour mettre en perspective ces tensions, comprendre leurs causes et mieux résister face au risque de dépossession des ressources du quartier. Si nous vous conseillons vivement de participer à l’ensemble du cycle, s’inscrire à un seul ou deux temps est également possible. Le cycle s’adresse en priorité aux habitant·es du quartier mais tout le monde est le/la bienvenu·e !

Mardi 21/09 (18h30-20h30)

Conférence-débat

Conférence de Cécile Vignal, du collectif Rosa Bonheur. Le collectif Rosa Bonheur a enquêté durant cinq ans à Roubaix, dans un quartier pésentant de nombreuses similitudes avec Cureghem : un quartier populaire d’accueil anciennement industriel et proche du centre-ville. Leur ouvrage, intitulé La Ville vue d’en bas, éclaire comment les habitant·es se sont réorganisé·es pour subvenir à leurs besoins dans un contexte de désindustrialisation accélérée. La conférence sera précédée par une présentation de Mathilde Retout qui a réalisé, pour l’UPA, deux études sur le secteur textile du quartier du Triangle, à Cureghem. Ces deux interventions seront suivies d’un moment d’échange avec le public.





Jeudi 23/09 (18h30-20h30)

Ciné-débat

Projection du film Pile, permis de démolir , suivie d’échanges avec les participant·es en présence de Simon Pillan, co-auteur et réalisateur, et d’Inter-Environnement Bruxelles (IEB). Dans la continuité du temps #1 de notre cycle, le film permettra d’évoquer les liens de réflexion et d’action à tisser entre le quartier de Roubaix et celui de Cureghem. En effet, le film se déroule dans le quartier du Pile à Roubaix qui fait l’objet d’un important processus de rénovation afin de poursuivre des objectifs de « mixité sociale ». Pensant pouvoir être associé·es à la rénovation de leur quartier, les habitant·es se rendent comptent du peu de place qui leur est accordée et décident alors de s’organiser avec le soutien d’associations locales.





Samedi 25/09 (10h à 16h)

Balade guidée et atelier participatif

De 10h à 13h nous vous proposons la balade guidée, « Entre activités textiles et d’exportation de voitures, deux réalités en miroir », à partir du quartier du Triangle vers le quartier Heyvaert en compagnie de Mathilde Retout (UPA), Claire Scohier et Martin Rosenfeld (IEB). Nous tenterons de comprendre les liens entre ces activités peu connues - mais sources de tensions - et le quartier. Après un léger buffet offert aux participant·es, nous clôturerons ce cycle par un atelier participatif, de 14h00 à 16h00, visant à faire émerger les questionnements, problématiques, points d’attention, leviers et pistes, pour que les transformations du quartier se fassent aux bénéfices des habitant·es et ressources en place et non à leur détriment.





Du mardi 21 au samedi 25/09

+ Exposition

L’ensemble du cycle est accompagné d’une exposition sur " La résistance ordinaire d’un quartier populaire " combinant photos et citations d’habitant·es et travailleur·euses du quartier. Cette exposition est visible au Foyer culturel de l’UPA du 21 au 25/09 (contactez l’UPA au 02 380 92 27 ou recherche@upa.brussels pour y accéder en dehors des temps du cycle).





La tenue de cet événement est conditionnée par les mesures sanitaires. Nous vous tiendrons informé·es des adaptations éventuelles.

Plus d’infos : claire.scohier[chez]ieb.be (02 801 14 84) et martin.rosenfeld[chez]ieb.be (02 801 14 83).