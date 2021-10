DOCUMENTAIRE | Ateliers Urbains #19 STALINGRAD, avec ou sans nous ?

Le CVB et STALEM vous invitent à l’avant-première de :

𝐀𝐓𝐄𝐋𝐈𝐄𝐑𝐒 𝐔𝐑𝐁𝐀𝐈𝐍𝐒 #𝟏𝟗

𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈𝐍𝐆𝐑𝐀𝐃, 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐨𝐮 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐧𝐨𝐮𝐬 ?

Cinq habitant·es du quartier Stalingrad à Bruxelles filment les secousses du creusement d’un nouveau métro, projet démesuré et décrié. Son chantier monstre étouffe une rambla commerçante et chaleureuse devenue champ de labour à ciel ouvert.

Assiste-t-on à la disparition d’un quartier phare, porte d’entrée de la ville depuis plus de 40 ans ? Que deviendra cette halte accueillante aux confins d’un centre de plus en plus standardisé et impersonnel ? Quelle ville sommes-nous en train de dessiner ?

19h30 - Drink accueil à la Rambla : 43, av. de Stalingrad

20h30 - Film + débat avec l’équipe du film au Palais du midi, 3 rue R. Van der Weyden 1000 Bruxelles

𝐑𝐞́𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 ( vos noms + prénoms + nombre de places ) à reservations@cvb.be

𝐓𝐫𝐚𝐢𝐥𝐞𝐫 : https://vimeo.com/636287856

Les 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐢𝐧𝐬 sont des ateliers documentaires au cours desquels les bruxellois prennent en main caméra pour filmer leur vision de Bruxelles : logement, transport, bruit...

͟C͟O͟V͟I͟D͟ ͟S͟A͟F͟E͟ ͟T͟I͟C͟K͟E͟T͟ ͟O͟B͟L͟I͟G͟A͟T͟O͟I͟R͟E͟