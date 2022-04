DOCUMENTAIRE SUR LE METRO 3 | STALINGRAD, AVEC OU SANS NOUS ?

Ateliers Urbains #19 - Stalingrad, avec ou sans nous ? | 2021 | 63’

Cinq habitant·es du quartier Stalingrad à Bruxelles filment les secousses du creusement d’un nouveau métro, projet démesuré et décrié.

Son chantier monstre étouffe une rambla commerçante et chaleureuse devenue champ de labour à ciel ouvert.

Assiste-t-on à la disparition d’un quartier phare, porte d’entrée de la ville depuis plus de 40 ans ?

Que deviendra cette halte accueillante aux confins d’un centre de plus en plus standardisé et impersonnel ? Quelle ville sommes-nous en train de dessiner ?

Bande-annonce : https://vimeo.com/636287856

Rencontre avec les réalisateur·trices à l’issue de la projection.