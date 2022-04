DREMMWEL - Live musical sur projection 3 écrans - documentaire transmédia sur la surpêche

Soirée de clôture de l’exposition DREMMWEL avec Live musical sur projection 3 écrans du film & DJ set - Entrée gratuite

Afsluitende avond van de tentoonstelling DREMMWEL met livemuziek op 3 schermen van de film & DJ-set - Gratis toegang

FR // DREMMWEL est une exposition documentaire transmédia (photo, vidéo et son) sur la pêche et l’exploitation des ressources halieutiques. Là où la machine impose son rythme ; où mécaniquement, chaque jour l’homme extrait ce que jamais il ne sème, DREMMWEL vous invite dans cet univers marin où ouvriers de la mer et pêcheurs témoignent de l’exploitation des espèces ; de mers ridées par l’activité humaine, découpées par le sillon des embarcations et des filets qui les traversent. Alors qu’en Europe, ces derniers voient la mer se vider, mettant en danger leur activité, en Afrique de l’Ouest, cette même raréfaction de la ressource conduit de nombreux pêcheurs sur les voies de l’émigration.

PERMANENCE DE L’EXPOSITION du mercredi au dimanche de 14h à 20h.

VISITES COLLECTIVES & SCOLAIRES : Possibilité de visites collectives et rencontres

avec l’équipe à la demande en dehors des heures de permanence.

Réservation par téléphone ou par mail : 0477.36.20.32 / nuitnoireprod@gmail.com

NL // DREMMWEL is een transmediale (foto, video en geluid) documentaire tentoonstelling over visserij en de exploitatie van visbestanden. Daar waar de machine het ritme bepaalt ; waar de mens elke dag mechanisch oogst zonder te zaaien, nodigt DREMMWEL je uit in een marien universum. Zeevaarders en vissers getuigen over de exploitatie van soorten ; waar zeeën rimpelen door menselijke activiteit, doorsneden door de groeven van boten en diens netten. Terwijl vissers in Europa de zee zien leeglopen, waardoor hun activiteit in gevaar komt, noopt in West-Afrika dezelfde schaarste veel vissers tot de paden van emigratie.

BEZOEK VAN DE TENTOONSTELLING : steeds geopend van woensdag tot zondag van 14 tot 20u.

GROEPS- OF SCHOOLBEZOEK : het is mogelijk om de tentoonstelling in groep te bezoeken buiten de openingsuren of in de aanwezigheid van de makers.

Reserveren : 0477.36.20.32 / nuitnoireprod@gmail.com