Dans la rue pour le 1er Mai révolutionnaire 2021 !

À Bruxelles comme partout, la pandémie a fait bouger les lignes. Sans révéler de nouveauté, elle a mis à nu avec précision toute l’horreur d’un système fondé sur le profit, l’exploitation et la domination. Cette crise, comme toutes les autres, est un accélérateur des contradictions.

Même si les mesures policières-sanitaires (interdiction de rassemblement, couvre-feu, etc.) peuvent laisser croire que le système s’est renforcé, il se montre effectivement plus agressif et plus pesant, mais il s’est en réalité fragilisé sur tous les plans, à commencer par la crise de confiance envers les autorités.

À cette défiance se sont ajoutées des initiatives concrètes d’auto-organisation et de contre-pouvoir populaires. La gauche révolutionnaire ne peut pas rater ce rendez-vous historique. Il nous faut monter au front, mener la lutte, la faire monter en puissance, construire l’alternative.

Le 1er Mai révolutionnaire 2019 avait été un succès de mobilisation, en quantité et qualité. Le 1er Mai révolutionnaire 2020 avait été improvisé dans les circonstances nouvelles du confinement ; à Bruxelles, six initiatives avaient néanmoins permis d’occuper la rue.

Il faut dès maintenant se préparer pour faire du 1er Mai 2021 le rendez-vous de toutes les colères populaires : Travailleuses et travailleurs surexploité·e·s ou licencié·e·s, féministes en lutte contre les oppressions sexistes et patriarcales intensifiées, étudiant·e·s précarisé·e·s, familles mobilisées contre les violences et le racisme policiers, victimes de l’incurie sanitaire gouvernementale, personnes sans-papiers, mal-logé·e·s, et tant d’autres.

Que notre voix rejoigne celle des autres peuples en lutte en Palestine, en Grèce, au Kurdistan, en Catalogne et partout dans le monde.

Ce 1er Mai doit être la démonstration de l’actualité et de la vitalité de l’alternative révolutionnaire, avec ou sans Covid, avec ou sans autorisation. En tenant compte de ces facteurs, il doit réussir à rassembler une présence massive et offensive, pensée et menée de telle sorte que les participant·e·s ne soient pas exposé·e·s aux arrestations de masse.

Alliance pour le 1er Mai Révolutionnaire 2021.

Plus d’infos sur l’evenement : https://www.facebook.com/1mai.xyz