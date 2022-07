https://www.indymedia.nl/node/52275

[Den Haag] De Samenscholing Manifestatie - 16 juli, 13:00, Spuiplein

Nieuws, gepost door : nn op 07/07/2022

Wanneer : 07/07/2022 - 15:45

De Samenscholing heeft eind april bericht gekregen haar spullen te moeten pakken om plaats te maken voor de herontwikkeling van de Beatrijsstraat 8-12 in Moerwijk. Vanuit boosheid en onvrede met de gang van zaken houdt De Samenscholing op zaterdag 16 juli een manifestatie op het Spuiplein met o.a. live muziek, een circus met kinderprogramma, presentaties en eten. Al deze activiteiten worden verzorgd door initiatieven vanuit De Samenscholing zelf.

Langs deze weg hopen wij, De Samenscholing, een beeld neer te zetten van wat opnieuw verloren dreigt te gaan als gevolg van de plannen van de gemeente Den Haag. De herhaaldelijke ontmanteling van sociale centra en culturele vrijplaatsen dreigt opnieuw te leiden tot gebrek aan de ruimte die als voedingsbodem dient van verschillende initiatieven en waar activiteiten op een laagdrempelige en solidaire manier georganiseerd kunnen worden.

De Samenscholing ontstond meer dan 6 jaar geleden na de ontruiming van de gekraakte vrijplaats De Vloek in 2015. In het nieuwe pand in Moerwijk vestigde zich het eetcafé Water en Brood, voorheen in De Vloek en De Blauwe Aanslag, en de concert en feestzaal Piratenbar. Over de jaren hebben zich steeds meer initiatieven in het pand gevestigd zoals een weggeefwinkel, een anarchistische bieb, een houtwerkplaats en een opnamestudio. De Samenscholing heeft nog potentie voor veel meer en dus moet het sociaal centrum blijven. Kom samen met ons die boodschap verspreiden op het Spuiplein in Den Haag, 16 juli om 13.00 uur !

Op de sociale media van de Samenscholing zijn de laatste updates te vinden rondom de manifestatie, wij hopen samen met een groot aantal bezoekers een tegengeluid te geven aan de besluitvorming van de gemeente Den Haag.

Volg de samenscholing op :

Facebook - https://www.facebook.com/samenscholing

Telegram - https://t.me/samenscholing

Instagram - @desamenscholing

