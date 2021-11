Discussion autour du livre "Le commun de l’autonomie. Une sociologie anarchiste de la zad de NDDL" par Margot Verdier

Dans Le commun de l’autonomie. Une sociologie anarchiste de la zad de Notre-Dame-des-Landes, Margot Verdier interroge la mémoire de cette lutte historique. L’idée d’un « autogouvernement des communs » qui s’est imposée ces dernières années ne correspond en effet pas à la réalité des pratiques expérimentées pendant l’occupation. La recherche de l’autonomie, définie par les occupant.es comme un processus d’émancipation des rapports de domination imposés par le capitalisme et l’État, s’est traduite par le refus de faire émerger une « voix commune » susceptible d’empêcher l’expression des minorités dissonantes. Elle a ainsi donné corps à une organisation sociale fragmentaire, radicalement décentralisée et inclusive. L’autrice propose alors de se départir des concepts qui, comme celui de « communauté » ou de « démocratie », ne permettent pas de décrire la singularité de la vie sociale anarchiste et de plonger dans la complexité des relations économiques et politiques tissées par les occupant.es, de leurs conflits aussi. En conjuguant la méthode sociologique à la théorie anarchiste, elle interroge ainsi les perspectives d’émancipation ouvertes par les luttes contemporaines et la possibilité concrète d’une organisation sociale sans hiérarchie, sans gouvernement et sans police.

Margot Verdier, Le commun de l’autonomie. Une sociologie anarchiste de la zad de Notre-Dame-des-Landes, éditions du Croquant, 2021.