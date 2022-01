Discussion sur la résistance aux rafles et expulsions (domiciliaires aussi) au Royaume-Uni

Retour sur les luttes contre les rafles et les expulsions au Royaume-Uni

Londres-Sud, 2015. Une certaine phase, un groupe de gens, un contexte

s’élabore. Un énorme lotissement est menacé de destruction par un

constructeur de prison pour faire un parc luxueux pour les

navetteureuses bourgeois.e.s. Une occupation qui se bat contre ce

processus propose d’agir directement et de résister physiquement à

l’expulsion et l’incursion. Communistes, socialistes, travaillistes –

aucun parti n’est capable d’avoir une prise sur le contexte rebelle qui

émerge.

Ailleurs dans la ville, un nouveau bras disciplinaire de l’Etat émerge ;

la police de l’immigration rafle de manière visible et intimide les gens

dans les quartiers ghettoïsés et les marchés à bas prix. Le but : faire

fermer les marchés pour que des promoteurs immobiliers puissent acheter

les terrains et les magasins pour en faire un Disneyland pour yuppies,

qui, à leur tour, entraineront plus de sécurisation, de caméras, de

présence policière, ce qui rendra plus facile les rafles, etc.

De ces deux situations va se produire un événement exceptionnel : une

descente, dirigée contre un travailleur au sein du lotissement, est

entravée par quelques occupant.e.s. Une incroyable alchimie se produit

entre immigré.e.s, jeunes ghettoïsé.e.s, anarchistes et squatteur.euses.

On perd la peur, on lâche la bride. Quand la police anti-émeute arrive,

elle rencontre une réponse féroce : c’est une explosion de rébellion

généralisée. Silence total dans les médias ; ce jour ne vit plus que

dans la mémoire et les rêves de celleux dont l’horizon des possibles a

été transformé pour toujours, et dans les cauchemars de l’ennemi de

classe, qui ne reviendra plus sur ce lieu après.

À cet instant, une manifestation physique du pouvoir a été dévoilée,

possible à attaquer. Mais surtout, un élément imprévisible a surgi, qui

dépasse la somme des parties de cet instant, qu’on pourrait nommer

« insurrectionnel ». Pendant les années qui ont suivi, les mots et les

actions ont dansé ensemble, avec une présence constante dans la rue, et

avec l’enthousiasme de voir s’intensifier et se diffuser une situation

potentiellement dangereuse pour le pouvoir.

On aimerait bien discuter de ces beaux moments, tout comme de leurs

complexités et de leurs limites. Comment abandonner les formes réactives

et se confronter à la situation comme elle se présente devant nous,

toujours avec la passion de la rébellion et de la conflictualité

sociale ? Plus qu’ « exotiser » ces expériences, nous voudrions faire

des liens avec où nous en sommes aujourd’hui à BX, et réfléchir à ce

qu’on peut retirer des années de présence antagoniste dans la rue ici -

des expérimentations qui essayaient d’aller au-delà de l’intuition

réactive. Comment intervenir, avec les idées anarchistes au cœur, dans

la réalité sociale d’aujourd’hui ? Quelles rêves voulons-nous partager

pour un monde de possibles infinis ?

Zotte saluutjes et vive l’anarchie !

Discussie over de strijd tegen de anti-immigratie invallen in het

Verenigd Koninkrijk

Zuid-Londen, 2015. Een bepaalde fase, een groep mensen, een context

ontvouwt zich. Een grote woonwijk wordt gesloopt door een

gevangenisbouwer om luxespeeltuinen te maken voor bourgeois pendelaars.

Een bezetting die hiertegen vecht, stelt voor om direct te handelen en

zich fysiek te verzetten tegen de uitzettingen en invallen. Communisten,

socialisten, Labour – geen enkele partij krijgt vat op de groeiende

rebelse context.

Elders in de stad toont een nieuwe disciplinaire arm van de staat zich ;

de immigratiepolitie houdt zichtbare razzia’s en intimideert de mensen

uit tot getto gemaakte wijken en goedkope markten. Het doel : de markten

doen sluiten zodat de vastgoedontwikkelaars terreinen en winkels kunnen

opkopen om er een Disneyland voor yuppies van te maken, die op hun beurt

meer beveiliging, camera’s, politieaanwezigheid meebrengen, die de

razzia’s makkelijker maken, etc.

Uit deze twee situaties ontvouwt zich iets bijzonder : een

immigratie-inval tegen een arbeider in de woonwijk wordt belemmerd door

enkele bezetters. Een ongelooflijke alchemie ontstaat tussen

immigranten, gegettoïseerde jongeren, anarchisten en krakers.ters. De

angst verdwijnt, de kaarten worden in de lucht gegooid. Wanneer de

antioproerpolitie toekomt, is het antwoord krachtig : een explosie van

veralgemeende rebellie. Wildstilte in de media ; deze dag leeft enkel

voort in de dromen van diegenen voor wie de horizon van mogelijkheden

zich voor altijd transformeerde, en in de nachtmerries van de

klassenvijand, die hierna niet meer in de buurt terugkwam.

Op dit moment toonde de macht zich fysiek, en kon ze aangevallen worden.

Maar er zat iets onvoorspelbaars in, iets wat de som van de delen

overstijgt, iets opstandigs. Tijdens de jaren die erop volgden, dansten

de woorden en de acties samen, met een voortdurende aanwezigheid in de

straat, met het enthousiasme om een mogelijks gevaarlijke situatie voor

de macht te zien versterken en verspreiden.

We willen graag discussiëren over deze mooie momenten, en ook over de

complexiteiten en limieten. Hoe kunnen we de reactieve vormen achter ons

laten en ons verhouden tot de situatie die voor ons ligt, altijd met de

passie voor de rebellie en het sociale conflict ? Meer dan deze

ervaringen te gaan « exotiseren », willen we linken maken met waar we

vandaag voor staan in BX, en nadenken over wat we mee kunnen nemen van

de jaren van antagonistische aanwezigheid op straat hier – experimenten

die verder wilden gaan dan de intuïtieve reactie. Hoe interveniëren, met

anarchistische ideeën in het hart, in de sociale realiteit vandaag ?

Welke dromen willen we delen voor een wereld van oneindige

mogelijkheden ?

Zotte groetjes en leve de anarchie !

* En pj, le pdf à imprimer et à faire circuler autour de vous ! (merci)

** In attach, de pdf om af te drukken en rondom jullie te verspreiden

(dank je)