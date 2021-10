Discussion sur la symptothermie en mixité choisie sans mec cis : méthode d’observation de son cycle menstruel

On est deux copines qui, depuis plusieurs années, pratiquent quotidiennement ou presque la symptothermie. Au-delà du fait que cette méthode d’auto-observation des cycles menstruels nous permet de déterminer nos périodes de fertilité et d’infertilité, on se rend compte surtout qu’on aime beaucoup en discuter. En fait, on voit dans nos échanges l’occasion d’aborder collectivement des questions plus larges qui reposent entre autres sur le travail contraceptif et sa dimension genrée, nos relations au corps médical, la connaissance de notre corps, la maternité, les injonctions multiples et les jugements moraux concernant la santé sexuelle et reproductive, etc.

On a donc eu envie d’organiser une discussion autour de cette méthode et autour des questionnements qu’elle engendre en l’alimentant des expériences de chacun·e. Cette première discussion pourrait bien être le point de départ d’autres rencontres pour lesquelles on a déjà quelques idées : s’entraider dans la pratique et la connaissance de la méthode ; réécrire à notre sauce politique et expérientielle un manuel décrivant la méthode ; poursuivre et enrichir les discussions qui découlent de cette pratique,... mais la liste n’est pas figée et on verra surtout ce qui ressort de notre première discussion.

Alors que tu sois un·e fin·e connaisseur·euse ou que tu n’aies encore jamais entendu parler de cette méthode, si cela t’intéresse, on pourra en discuter en mixité choisie, sans mec cis, le lundi 18 octobre à l’anarchive.