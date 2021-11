Drag show for Zackie Oh !

Soirée de soutien à la campagne Justice for Zak/Zackie en Grèce.

L’artiste athénienne CHRAJA viendra à Bruxelles pour la première fois✨ elle sera accompagnée du collectif NOT ALLOWED / GLITTERS TIME !

Bama Celesta sera également parmi nous pour un dj set haut en couleur 🌈. On vous réserve plein d’autres surprises 😉

Prix conseillé à l’entrée > 5 €

Prix de soutien > 10 €.

Les revenus des entrées seront versés entièrement à la famille de Zak Kostopoulos pour les frais judiciaire.

Quelques mots sur Zak : c’était aussi Zackie Oh, membre de la communauté LGBTQI+ grecque, séropositif, genderqueer, drag queen, antifa et militant des droits humains. Il a été assassiné en plein centre d’Athènes, en pleine journée sous le regard des passants par les coups violents de 2 commerçants et 8 policiers. Le procès n’a démarré que 3 ans après ! L’attitude des médias et du gouvernement a été excécrable.

Parce que Zak/Zackie restera toujours dans nos cœurs 💜 parce qu’on ne peut pas rester silencieuses face à la violence homophobe qui entoure son assassinat, et parce que la communauté LGBTQI+ grecque n’est pas seule, venez faire la fête avec nous !