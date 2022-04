EU Free Assange Rally

Ne manquez pas ce rassemblement pour Julian Assange !

avec la présence de Stella Assange, Jeremy Corbyn, Joseph Farrell, Stefania Maurizi, Deepa Driver, Davide Dormino, Chicks on Speed, Ögmundur Jónasson, Andrej Hunko et plus....

23/4, 14h, Place de la #Monnaie, Bruxelles

avec de la musique, des porte-paroles et plus encore !