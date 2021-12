EXPO "DETENTION"

DETENTION

Maison des Cultures "Gare"

Jeudi 16 > dimanche 19 décembre

Adultes & adolescent.e.s, gratuit

Exposition par Céline De Vos

A quelques mètres de l’aéroport international de Bruxelles, le centre de détention pour illégaux 127 bis et le centre de transit Caricole.

En Belgique comme dans tout les Etats de l’Union Européenne, des étrangers jugés illégaux sont enfermés en vue de leur expulsion du territoire. Au bord des pistes, loin de la visibilité médiatique, ces centres ont fait maintes fois l’objet de scandales et pourtant, ils fonctionnent mieux que jamais. La détention se fait plus confortable pour mieux plaire, s’étend pour rejeter plus encore.

Un aperçu de la machine à expulser européenne, de ces lieux où hommes et femmes passent, stagnent, tournent en rond. Des vies suspendues, livrées à une administration aveugle et inhumaine. Coupées du monde, leurs voix parlent d’injustice, de désespoir, même de folie.

VISITES GUIDÉES AVEC L’ARTISTE

JEUDI & VENDREDI 10:00 > 11:30 (Groupes scoalires et associatifs)

SAMEDI & DIMANCHE 14:00 > 16:00 (Tout public sur inscription)

ACCES LIBRE : JEUDI & VENDREDI 09:00 > 16:30

Attention jauge max 20 personnes

gratuit, pas besoin cst pour voir l’expo mais port du masque obligatoire

et pour inscription : 02 280 28 98, ou accueilgare@maisondelacreation.org

Une initiative du collectif Getting The Voice Out qui soutient les luttes à l’intérieur des centres fermés en faisant sortir la voix des personnes détenues.