Episode 10 "A La Cloche de Bois" : la lutte pour le logement, occupations et squats à bxl et ailleurs

Ce mercredi 14 juillet à 20h30 sur Radio Air Libre et 87.7 FM

« À la cloche de bois » vous parle des luttes pour l’accès au logement pour toutes et tous et en soutien aux lieux de vie alternatifs et autonomes, avec ou sans papiers, à Bruxelles et ailleurs, une fois par mois sur les ondes de Radio Air Libre, Radio Panik et Radio Campus.



Dans ce 10ème épisode de l’émission "A La cloche de bois", nous aborderons les actualités sur le logement,les squats et occupations, puis il y aura une interview avec un anarchiste de Hambourg qui nous parlera des luttes contre la gentrification. Ensuite, il vous sera présenté le témoignage d’une locataire qui a récemment été expulsée de son logement à Bruxelles. On terminera l’émission avec la question relative aux limites des squat.teur.teuse.s pour gérer des demandes d’hébergement d’urgence ; le tout pimenté de fulgurances sonores du squat B 118 " la clef".

https://radioairlibre.net/

Rediffusion vendredi 16 juillet à 21h sur Radio Air Libre et 87.7 FM

Rediffusion mardi 20 juillet à 10h sur Radio Campus et 92.1 FM

Cette mois-ci pas de rédiffusion à la cloche de bois sur radio Panik, mais il y aura une autre émission en directe en studio organisé par le squat la clef le mercredi 28 juillet à 19h sur Radio Panik et 105.4 FM

Podcasts de l’émission "À la cloche de bois"

https://alaclochedebois.noblogs.org/