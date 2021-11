Episode 14 "A la cloche de bois" sur le logement, les squats à Bxl et ailleurs

Dans ce 14ème épisode radiophonique de l’émission a la cloche de bois, nous ferons le tour de l’actualité sur la question du logement, comme entre autres, la suite de l’affaire en justice de Lamine Bangura assassiné pendant son expulsion (en tant que locataire) le 7 mai 2018. Puis on écoutera 3 épisodes choisis du podcast " A deux pas " qui donne la parole à celles et ceux qui témoignent, dénoncent ou luttent juste à côté de chez nous : à Bruxelles. On discutera aussi de la difficulté de trouver un logement en tant que personne sans-papiers et de la place de la nature en ville. On concluera cette émission avec un retour radiophonique sur une des permanences du Front Anti-Expulsions. Et pour accompagner tout ça, M. Paul et Dorian mettront du son sur les mots avec des impros en live.

le mercredi 10 novembre à 20h30 et le vendredi 12 novembre à 21h sur Radio Air Libre et 87.7 FM à Bruxelles

le mardi 16 novembre à 10h sur Radio Campus et 92.1 FM

le mercredi 24 novembre à 19h sur Radio Panik et 105.4 FM

