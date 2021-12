Episode 15 "A la cloche de bois" émission radio sur la lutte pour le logement, les squats et le rapport à la ville

Dans ce 15 ème épisode, nous ferons le tour de l’actualité sur la question du logement. Puis on écoutera deux capsules sonores action front anti-expulsion "en défense d’une personne sans papier mise dehors de son logement illégalement" et action contre la gentrification "Kanye west present big surprise". Ensuite on discutera avec des squatteu.r.s.e.s dans le studio sur les moments chouettes et les défis des occupations de la Flac.

Et pour accompagner tout ça, M. Paul, Valentin et Dorian mettront du son sur les mots avec des impros en live.

À LA CLOCHE DE BOIS est diffusée en FM à Bruxelles et en Stream partout dans le monde !

Le mercredi 8 décembre à 20h30 et rediffusée le vendredi 10 décembre à 21h sur Radio Air Libre 87.7 FM,

le mardi 14 décembre à 10h sur radio Campus 92.1 FM,

le mercredi 22 décembre à 19h surRadio Panik105.4 FM

Tous les podcasts} sont disponibles sur https://alaclochedebois.noblogs.org/

Pour nous écrire : alaclochedebois(AT)riseup.net