Episode 20 émission radio " à la cloche de bois"

Dans ce 20ème épisode de "A la cloche de bois", on commencera l’émission avec la première partie de l’actualité sur la question du logement. Puis on vous présentera un reportage sonore d’une action contre la gentrification à Bruxelles : "la digue du canal rouvre ses portes : BPI et Immobel dans le canal". Ensuite on lance l’interview avec nos 2 invités en studio, un squatteur de Liège et une personne sans papiers qui vit dans une occupation ; ils nous parleront de leur expérience de vie dans les squats. On terminera l’émission avec la deuxième partie des actus. Et pour accompagner tout ça, M. Paul et ses amis mettront du son sur les mots avec des impros en live.

A LA CLOCHE DE BOIS est diffusée en FM à Bruxelles et en Stream partout dans le monde !

