Episode 7 de l’émission "A la cloche de bois" : squat et logement à bxl et ailleurs

Ce mercredi 14 avril à 20h30 sur Radio Air Libre 87.7 FM dans le cadre de l’émissionTranche d’Anar.



« À la cloche de bois » vous parle des luttes pour l’accès au logement

pour toutes et tous et en soutien aux lieux de vie alternatifs et

autonomes, avec ou sans papiers, à Bruxelles et ailleurs, une fois par

mois sur les ondes de Radio Air Libre, Radio Panik et Radio Campus.



Dans ce 7ème épisode, nous aborderons les sujets suivants :

Les actualités sur le logement et les squats.

"Affreux sales et méchants" : les zadistes de la Zablière d’ Arlon, racontent l’expulsion.

Interview expulsive de trois compagnonnes zadistEs de l’Amazone (zone de non mixité choisie de la ZAD d’ Arlon). Le féminisme vécu dans sa pratique.

Housing Action Day : journée d’action pour le droit au logement du 28 mars à Bruxelles, balade sauvage à vélo et occupation de bâtiments vides ; clôture de la campagne de réquisition.

Et bien d’autres sujets surprises, le tout pimenté d’improvisations sonores en direct, jouées par nos amis du B118.

Pour nous écouter depuis ton ordinateur partout dans le monde : https://radioairlibre.net/

Rediffusion le vendredi 16 avril à 21h sur Radio Air Libre.net et 87.7 FM

Rediffusion le mardi 20 avril à 10h surRadio Campus et 92.1 FM

Rediffusion mercredi 28 avril à 19h sur Radio Panik et 105.4 FM



Podcasts de l’émission "À la cloche de bois"

https://alaclochedebois.noblogs.org/