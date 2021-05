Episode 8 de l’émission "A la cloche de bois" sur les squats, logement et occupation à bxl et ailleurs

Ce mercredi 12 mai à 20h30 sur Radio Air Libre 87.7 FM

« À la cloche de bois » vous parle des luttes pour l’accès au logement

pour toutes et tous et en soutien aux lieux de vie alternatifs et

autonomes, avec ou sans papiers, à Bruxelles et ailleurs, une fois par

mois sur les ondes de Radio Air Libre, Radio Panik et Radio Campus.

Dans ce 8ème épisode, nous aborderons les sujets suivants :

On ouvrira le bal avec, les actualités sur le logement et les squats, notamment avec l’histoire du moratoire qui n’a pas été prolongé, et la possible nouvelle vague d’expulsion/résistance. Puis la camarade X-or vous parlera d’une action qui a eu lieu le 22 avril, pour expulser, l’éminent, M. Rudy Vervoort sur la question du dis moratoire.

Puis on vous parlera de la nouvelle occupation, avenue Louise et la campagne réquisition solidaire. On poursuivra avec la nouvelle tentative de la ZAD "LÀ-BAS"(Camping de Aische-en-Refail) Puis on se finira avec une petite discussion sur ce que signifie logement, et des réflexions sur le squat et la liberté. Avec bien entendu d’autres surprises...shhhhhhhhhuuuuuuttttttt.....

Pour nous écouter depuis ton ordinateur partout dans le monde : https://radioairlibre.net/

Rediffusion vendredi 14 mai à 21h sur Radio Air Libre et 87.7 FM

Émission (ce n’est pas une redif) mardi 18 mai à 10h sur Radio Campus et 92.1 FM

Rediffusion mercredi 26 mai à 19h surRadio Panik et 105.4 FM

Podcasts de l’émission "À la cloche de bois"

https://alaclochedebois.noblogs.org/