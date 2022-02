Exposition collective "Don’t shoot" à Flagey

via FCB

posté le 02/02/22 par via FCB

📅 Du 17/02 au 10/03, l’exposition Don’t shoot se tiendra dans la salle d’expo de la Faculté d’architecture de l’ULB, place Flagey. Don’t shoot réunit des photographies, des vidéos et des témoignages visant à mettre en débat des questions telles que la répression de la liberté d’expression dans l’espace public et la criminalisation croissante des mouvements sociaux, des personnes migrantes, des citoyen·nes, des journalistes...

📸 Ce projet est porté par le photographe Frédéric Moreau de Bellaing, ZIN TV, le collectif Krasnyi et la Ligue des droits humains et s’est enrichi de la participation d’ULB-coopération pour cette édition.

📌Infos pratiques :

De 14h à 19h tous les jours de la semaine à l’exception du lundi

Public : à partir de 14 ans

Entrée gratuite

Vous souhaitez organiser une visite guidée ? ➡ sarah@zintv.org

La salle d’exposition de la faculté d’architecture de l’ULB se trouve en haut des marches, au coin de la place n°19b et de la chaussée de Boondael

CST non obligatoire, port du masque et respect des gestes barrières requis