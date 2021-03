Expulsion de la ZAD d’Arlon - RASSEMBLEMENT DE SOLIDARITÉ À BXL EN SOUTIEN À LA ZAD

Rassemblement de Solidarité à Bxl - RDV ce mardi soir 18h à la Friche Josaphat (et partout ailleurs cette semaine !)



La ZAD a été expulsée hier.

Nous sommes nombreux.ses à avoir reçu hier matin un sms, un mail, un coup de tél ou à avoir "checker le net" nous informant que les occupant.e.s de la ZAD de Arlon avaient été expulsé.e.s tôt ce matin par les forces locales du désordre avec l’appui de la police fédérale. 150 flics armés, avec l’appui de blindés, pour réveiller et arrêter une dizaine d’occupant.es de la zone et leurs amie.s de compagnie. Nous ne reviendrons pas sur les images communiquées et relayées par la presse et/ou diffusées par les flics...Si ce n’est qu’on veut bien savoir combien tout ça coûte ! :)

Qu’on y soit passé ou pas, cette zone en lutte de province comme celle de la friche Josaphat et beaucoup d’autres, à la campagne comme en ville, sont devenu des symboles ici comme ailleurs, de ce qui se déroule en ce moment même sous nos yeux : un vieux monde à l’agonie qui défend ses privilèges face à des nouveaux mondes qui passent à l’offensive pour protéger le commun. Le vieux triste monde expulse, détruit et privatise forêts et anciens bâtiments dans les villes, les nouveaux mondes occupent, défendent des forêts, et squattent des bâtiments pour de l’hébergement solidaire en ville.

La Zablière d’Arlon n’est pas une situation isolée et unique. Dans nos villes, nos campagnes et nos quartiers, la logique de prédation de nos espaces de vies à des fins de rentabilité économique prévaut sur le respect du vivant. La ZAD de Arlon fait (encore) partie de ces lieux qui inspirent révoltes, désirs de vie et de création collective face à la connerie.

De la préservation de la friche Josaphat à la lutte contre l’implantation de Alibaba à Liège, de la maxi-prison de Haren à la lutte contre les centres fermés, des luttes contres les barrages en Amérique Latine, à celles contre les contournements routiers, les zonings, les logements de luxe et autres zones aménagées par les promoteurs du vieux monde ; c’est aussi en solidarité contre tous ces projets mortifères qu’on vous invite à nous rejoindre !

Dans les rues, les forêt, les champs et les villes, les luttes de territoires sont partout !

Soyons solidaires partout.

ZAD PARTOUT !

Nous vous joignons également un joli texte écrit par un soutien