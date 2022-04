FAB 2022 - Festival autonome de Bruxelles pour l’élaboration pratique de la question révolutionnaire

Du 11 au 22 juillet 2022 se tiendra la première édition du « Festival autonome de Bruxelles pour l’élaboration pratique de la question révolutionnaire » (FAB, pour la com’).

Retenez déjà les dates, pour cette année comme pour les suivantes.

Des lieux, des groupes, des personnes et des bandes plus ou moins organisées, qui y prennent part depuis des luttes situées et avec leurs propres questions, alimenteront la programmation dans les semaines qui viennent.

En juillet, traînez à Bruxelles, pour voir.

Et invitez des potes.