Brussels Academy et le CVB s’associent pour un cycle de rencontres projections autour de « Filmer Bruxelles qui change », une rétrospective des Ateliers Urbains réalisés ces dix dernières années par les habitant·es des quartiers bruxellois.

Pour débuter ce cycle, rendez-vous à l’Horloge du Sud le mercredi 26 janvier à 18:30 autour du premier Ateliers Urbains #1 - Flagey, consacré à la plus grande place de Bruxelles, qui a fait peau neuve début 2010 suite à six interminables années de travaux. En 2009, à l’initiative du Centre Vidéo de Bruxelles, de Plus-tôt te laat (PTTL) et de Gwenaël Breës, naît l’envie de poser un regard sur cette place en pleine transformation, sans le filtre d’experts, en donnant la parole à un groupe mélangé de personnes qui entretiennent un lien (habitants, usagers...) avec cet espace public et les quartiers avoisinants. Muni·es de caméras et de micros, iels s’approprient le film, chacun·e à sa manière, ce dont résulte un long métrage en forme de collage lyrique et spontané, où se côtoient expérimentations, poésie, humour et révolte.

La projection sera suivie d’une discussion avec un participant du film, un·e représentant·e du bureau "Fallow" qui vient d’être choisi pour re-verduriser la place Flagey et Benoit Moritz, architecte-urbaniste. Présentation : Ana Povoas (collaboratrice scientifique à la Faculté d’Architecture de l’ULB).

Réservation indispensable reservations@cvb.be - Évènement Facebook