[Festival du cinéma d’Attac] Au secours, mon patron est un algorithme

dans le cadre du 21eme Festival du Cinéma d’Attac

(programme complet)





AU SECOURS, MON PATRON EST UN ALGORITHME

un film de Sandrine RIGAUD



Un repas livré en un clic, des amis à portée d’écran, des robots « au ser-

vice de l’Humanité » : des sociétés comme Google, Facebook et Uber ont

révolutionné le quotidien de chacun. Mais ce monde merveilleux de la

« tech5 » cache une réalité beaucoup moins reluisante. Pour faire tourner

leurs applications, ces géants de l’économie numérique emploient une ar-

mée de travailleurs jetables, sous-payés, sans contrat de travail et sans

protection sociale.

Sandrine Rigaud est partie à la rencontre de ces forçats d’un nouveau

type, qui partout dans le monde, pour quelques euros la tâche, nourrissent

les systèmes d’intelligence artificielle. Comment les rois de la « foodtech »

poussent-ils leurs livreurs à bosser toujours plus vite, quitte à se mettre en

danger ?

Cet époustouflant documentaire va à la rencontre de ces travailleurs mal

connus, qui incarnent la face la moins reluisante d’Internet et de ses

géants Quand Google s’enorgueillit d’offrir à ses salariés des conditions

de travail paradisiaques, il passe sous silence le fait que certaines de ses

technologies, notamment d’intelligence artificielle, reposent sur ces milliers

de « tâcherons » sous-payés, sans statut, tout au bout de la chaîne. Muse-

lés par des clauses de confidentialité, rares sont ceux qui osent témoigner

–ce qui rend précieux ce reportage inédit : aujourd’hui, ils sont de plus en

plus nombreux ces travailleurs de l’ère algorithmique qui refusent de con-

tinuer à se taire. Cas exemplaires : les livreurs à vélo d’Uber Eats ou de

Deliveroo...

[DOCUMENTAIRE # France # 2019 # 50 minutes]

+ DÉBAT : Travailleurs ubérisés de tous les pays, unissez-vous !

avec Martin WILLEMS (Secrétaire permanent CSC, Responsable des United Freelancers)