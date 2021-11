[Festival du cinéma d’Attac] Conférence de Paul Ariès : la fable du développement durable

dans le cadre du 21eme Festival du Cinéma d’Attac

(programme complet)



Conférence de Paul Ariès

La fable du développement durable

Né en 1959 à Lyon, Paul Ariès est le directeur de l’Observatoire International de la gratuité, et l’animateur du Réseau international de défense de l’élevage paysan. Paul Ariès ? Aimant se présenter comme « un objecteur de croissance, amoureux du bien-vivre »…, il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages concernant « les méfaits de la mondialisation » et l’un des acteurs des grands mouvements sociaux de ces quinze dernières années : lutte contre « la malbouffe » et « la McDonaldisation » ; combat contre le harcèlement au travail ; dénonciation de « l’agression publicitaire »et de la TV-réalité… Parmi ses livres, on trouve aussi Libération animale ou nouveaux terroristes ?, et Lettre ouverte aux mangeurs de viandes qui souhaitent le rester sans culpabiliser –où il accuse le mouvement « antispéciste et végan » de « saboter l’humanisme », de faire du « terrorisme », de vanter « la fausse viande qu’on nous prépare avec les biotechnologies »…

Paul Ariès a été l’un des « grands témoins » lors du procès des syndicalistes agricoles de la Confédération paysanne dont José Bové à Millau. Six ans plus tard, en 2006, il est également venu témoigner au procès des « déboulonneurs » (antipub) de Montpellier.

Paul Ariès est membre de plusieurs Comités de rédaction. Responsable des pages politiques du mensuel La Décroissance, il collabore à la revue catholique de gauche Golias (lui-même est athée), à Alternatives non violentes et à Politis… Qui plus est,

Paul Ariès est depuis 2011 le rédacteur en chef de l’excellente revue Les Z’indigné(e)s, un trimestriel de 170 pages. Tout son combat vise, depuis des lustres, à croiser socialisme et écologie. Lui parle de « socialisme gourmand », traduction française du « buen-vivir » d’Amérique du Sud, par opposition au socialisme de la grisaille. Pas étonnant si Paul est l’un des porte-parole du Mouvement pour une rentrée sans marques. Et l’un des principaux animateurs du Mouvement pour une décroissance équitable.

Ariès s’est fait porteur, face à la crise des migrants, du projet de « passeport universel » aux côtés d’Emmaüs-International, de la Fondation Danielle Mitterrand et du Mouvement Utopia. Il enseigne la Science politique, l’Histoire et la Sociologie de l’alimentation. C’est assez dire : Ariès est l’un des intellectuels de référence parmi les penseurs de la décroissance… Et un conférencier hors pair, aux prestations publiques à ne manquer sous aucun prétexte.